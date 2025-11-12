В России утвержден ГОСТ для площадок для выгула собак

Утвержден национальный стандарт обустройства площадок для выгула собак. ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года, сообщил Росстандарт. В ведомстве заявили, что постарались учесть интересы всех жителей.

Новый ГОСТ устанавливает правила обустройства игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Впервые появляются определения для "инфраструктуры для владельцев собак", "игровой площадки для собак", "маршрута для прогулок с собаками" и т.д., передает ТАСС.

Минимальная площадь игровой площадки составит 200 кв. метров, дрессировочной – 1,5 тыс. кв. метров. Ограждение у площадок должно быть высотой не менее двух метров.