Овечкин забросил 901-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин открыл уже десятую сотню заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон Кэпиталз" в выездном матче против "Каролины Харрикейнз" одержали уверенную победу со счётом 4:1. 40-летний российский нападающий забросил четвёртую шайбу своей команды в концовке, поразив пустые ворота.

Для Овечкина это уже 901-я шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, где он является рекордсменом. А с учётом матчей плей-офф гол стал 978-м (901 и 77). По данному показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016 шайб (894 — в регулярном чемпионате и 122 — в плей-офф). Таким образом, до ещё одного рекорда Гретцки остаётся 38 голов.