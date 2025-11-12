В Челябинской области 90% домашних собак и кошек чипируют для вывоза за границу

В Челябинской области с января 2026 года начнет действовать система обязательной регистрации домашних животных. Об этом сказано в приказе регионального управления ветеринарии.

Так, со следующего года все кошки и собаки старше трех месяцев должны быть поставлены на учет. Владельцам предстоит лично посетить ветеринарные учреждения вместе с питомцами для внесения данных в единую систему "ВетИС". В электронную базу данных будут заноситься подробные сведения о животном, включая фотографию морды в анфас, которую сделает специалист ветстанции. При этом чипирование станет обязательным для собак, а для кошек останется добровольным.

При гибели питомца владельцу нужно будет предоставить справку об утилизации трупа, чтобы снять животное с учета. На оформление новых питомцев отводится 15 дней.

Хозяевам домашних животных, которые уже живут в семьях, необходимо в течение шести месяцев оформить их в обязательный реестр по новым правилам.

Стоит отметить, что значительная часть чипирования в регионе делается для вывоза животных за рубеж: по словам представителей ветслужб, первые годы чипы ставили преимущественно животным, которых планировали вывозить за границу. На данный момент такие запросы составляют 90% от обращений за установкой чипа.

За несвоевременную регистрацию питомца штрафы не предусмотрены. Владельцам дается полгода на адаптацию к новым требованиям.