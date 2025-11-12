В Ханты-Мансийске у олимпийского чемпиона Устюгова украли лыжи

В Ханты-Мансийске обокрали олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. После тренировки он оставил в помещении лыжи, которые позже пропали.

"Начал тренироваться, голова иногда не варит. На одной из тренировок решил позаниматься в городке, оставил (там) свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Может, кто-то увидит, просьба вернуть мои лыжи", - сообщил Устюгов в "кружочке" в своём telegram-канале.

Поиски вора по видеозаписям с камер ничего не дали, уточнил спортсмен.