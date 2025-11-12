12 Ноября 2025
Политика
Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Депутат Вихарев помог подготовить к ремонту детский экоцентр в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично помог с подготовкой к ремонту помещения Городского детского экологического центра. О проделанной работе он рассказал в своих соцсетях.

Отметим, что с волонтерами из Свердловского отделения Российского экологического общества, депутат уже несколько лет поддерживают центр. Вместе они проводят мероприятия, ухаживают за животными и выполняют хозяйственную работу. Так и в этот раз. В скором времени в помещении планируется провести ремонт — на месте старого оборудования появится новое, современное. Для этого Алексей Вихарев вместе с волонтерами РЭО помогли разобрать шкафы и старые клетки.

Волонтеры Алексея Вихарева помогают в подготовке к ремонту Городскому детскому экологическому центру в Екатеринбурге(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогают в подготовке к ремонту Городскому детскому экологическому центру в Екатеринбурге(2025)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Обучение заботе об экологии и окружающем мире — это основное направление работы ГДЭЦ. Это будущее наших детей и планеты. Обучая их с раннего возраста, мы учим их ценить природу и защищать ее!" — написал депутат в соцсетях.

Напомним, недавно стало известно, что Алексей Вихарев поможет с благоустройством территории храма в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость" напротив "Екатеринбург-Арены". В прошлом году к депутату обратился настоятель в просьбой профинансировать разработку проекта. После обсуждения основных моментов стало ясно, что у храма должен быть собственный выезд на улицу Репина. Благоустройством территории займутся весной с приходом потепления.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, детский экоцентр, ремонт


