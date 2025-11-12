На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне

В Ставропольском крае произошло возгорание на промзоне из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, атак БПЛА была отражена над Буденновским округом. На месте работают пожарные и экстренные службы. Пострадавших нет, жилые дома не повреждены.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника. 8 из них поразили в Ростовской области, 4 - в Ставрополье. По 3 БПЛА уничтожены в Орловской и Брянской областях, 2 — в Тульской, по одному — в Калужской области и в Московском регионе.