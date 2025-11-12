12 Ноября 2025
в россии
Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области провёл личный приём жителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл приём жителей региона по личным вопросам и раздал поручения.

Учительница из деревни Большие Акияры Тюменского окрyгa Ботогоз Касенова обратилась к главе региона от имени земляков. В населённом пункте расположен "Квартал Семейный" с участками под индивидуальное жилищное строительство. На площадке – грунтовые дороги, это создает трудности для людей. Губернатор поручил проработать план по обеспечению территории дорогами с твёрдым покрытием. Работы уже начали.

Многодетная мама, супруга участника специальной военной операции Кристина Малакий из Бердюжского муниципального округа поделилась с главой региона серьёзной личной проблемой: у семьи сгорел дом. До его восстановления приходится жить в съемной квартире, где нет мебели и бытовой техники. Нужны средства для их приобретения. Александр Моор подписал распоряжение о выделении материальной помощи.

"Ситуацию буду контролировать лично. Если семье понадобится дополнительная поддержка, обязательно окажем", – подчеркнул глава региона.

Галина Медведева из Упоровского муниципального округа рассказала губернатору о необходимости строительства блочной станции подготовки питьевой воды в деревне Боровушка Упоровского муниципального округа, где проживают 97 человек. Площадка для возведения этого объекта есть. Губернатор поручил выполнить работы до конца 2026 г., сообщает пресс-служба главы региона.

Теги: Александр Моор, личный приём


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

