В Госдуме отвергли полный переход к выплате зарплат цифровым рублем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил об отсутствии планов по обязательному переводу заработных плат в цифровой рубль.

По его словам, речь идет о создании дополнительной возможности для расчетов наряду с существующими форматами. Граждане и работодатели сохранят право выбора между наличными средствами, банковскими переводами и цифровым рублем.

При этом цифровой рубль позволит повысить прозрачность расчетов и бороться с "серыми" схемами оплаты труда. А зарплата будет зачисляться мгновенно, независимо от графика работы банков. Ткачев подчеркнул, что только комплексная просветительская работа позволит сделать цифровой рубль приоритетным выбором для граждан, сообщают "Известия".

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказался о том, заменит ли цифровой рубль другие формы платежей.