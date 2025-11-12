Пациенты с диабетом заявили об отказе выдать им датчики мониторинга глюкозы

В ряде регионов России пациенты с диабетом столкнулись с системным сбоем в обеспечении датчиками для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Проблемы с получением жизненно важных медицинских устройств зафиксированы как минимум в Москве, Московской области, Башкирии, а также в Орловской, Мурманской, Ульяновской, Омской и Челябинской областях.

В сентябре 2025 года 56 москвичей обратились в Следственный комитет с коллективной жалобой на отказ в выдаче датчиков. Уголовное дело было заведено, но в тот же день отменено "из-за отсутствия общественно-опасных последствий". В настоящее время СК РФ подтвердил проведение процессуальной проверки по данному факту.

Зафиксированы отдельные случаи, когда пациентам с тяжелыми формами диабета отказывают в выдаче датчиков. В СК РФ подтвердили, что получали коллективную жалобу от 56 пациентов с диабетом из Москвы, которым отказали в выдаче мониторинга глюкозы, сообщают "Известия".

Ранее в 10 регионах пациенты-почечники остались без лекарств.