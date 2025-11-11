Baza: В Московской области кроссовер, управляемый подростком, сбил двух людей

В Московской области подростки на багги врезались в остановку с пешеходами. Есть пострадавшие.

Трагедия разыгралась в Тучково. Автомобиль на большой скорости врезался в здание автостанции, по пути сбив людей у входа.

Одного пострадавшего ударом отбросило в сторону, вторая жертва, женщина, оказалась под колёсами – её увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии. За рулём, по словам очевидцев, якобы был местный подросток, сообщает telegram-канал Baza.