В России могут почти втрое сократить срок информирования военкомата об увольнении IT-шника

Минобороны предложило изменить срок, в течение которого та или иная IT-компания обязана уведомить военкомат об увольнении сотрудника, ранее получившего отсрочку от службы в армии.

Сейчас такой срок составляет две недели. Если примут соответствующие поправки, этот срок уменьшится почти втрое – до пяти дней. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Минцифры России рекомендовали ввести новые виды отсрочек от армии для ряда работников IT-отрасли. АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей организации – Сбер, Янюекс, VK и др.) считает целесообразным давать отсрочку айтишникам, не имеющим профильного образования. Также рекомендовано дать право на отсрочку специалистам, получившим высшее образование по программам фундаментальной и прикладной физики. В документе, подготовленном Минцифры, меняется перечень IT-специальностей для получения отсрочки: в него включены "радиофизика", "статистика", "ядерная физика и технология", исключены – "фундаментальная и прикладная физика", "криптография", проектирование и постройка кораблей", "проектирование энергетических установок кораблей".