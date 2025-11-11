Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев поздравил земляков с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре.

«Калужская земля неразрывно связана с событиями, которые стали началом становления, а затем и укрепления суверенитета нашего государства. 11 ноября 1480 года на берегах реки Угры завершение Великого стояния привело к образованию независимого Русского государства. Сохраняя историческую память о нашем прошлом, обращаясь к нашим корням, сегодня мы особенно остро понимаем, что сила России в единстве её народа. Будем вместе – обязательно победим!», – подчеркнул председатель Думы городского округа города Калуги.