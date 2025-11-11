11 Ноября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Результатом модернизации коммунальной инфраструктуры Астрахани стало снижение количества аварий на сетях водоотведения

Итоги работы «Астрводоканала» за 10 месяцев 2025 года демонстрируют положительную динамику благодаря планомерной модернизации коммунальной инфраструктуры. Значительный объем работ выполняется на средства инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов для региона. Благодаря этому обновлено более 70 проблемных участков водоснабжения и канализации на территории города – это свыше 28 тысяч м трубопровода.

Помимо этого, в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», преемником которого стал нацпроект «Экологическое благополучие», и программы социально-экономического развития Астраханской области ведётся масштабная реконструкция северных очистных сооружений канализации. После ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2026 северные очистные сооружения смогут принимать до 120 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, в 2025 году было обновлено около 4,6 км сетей водопровода, что более чем в 2 раза превышает показатели прошлого года. Параллельно ведется работа и на сетях водоотведения. Специалисты заменили 650 м сетей. В результате общее число аварий на них снизилось до 11649 случаев за отчетный период против 12322 за аналогичные десять месяцев 2024 года. Также на четверть сократилось количество течей на напорных коллекторах.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Ежедневно устраняются засоры, которые являются основной причиной разлива сточных вод на городских улицах. С начала 2025 года ликвидировано 11473 таких случая. Главной причиной засоров является попадание в канализацию посторонних предметов: средств гигиены, бытового мусора и пищевых отходов.

Канализационные сети не предназначены для утилизации любого вида мусора. Такие предметы, как влажные салфетки или ватные диски, при скоплении могут привести к серьезным авариям и нарушению работы системы водоотведения.

В настоящее время на балансе муниципального предприятия «Астрводоканал» находится 1343 км сетей водоснабжения и 744 км сетей водоотведения. В учреждении трудятся более 1800 специалистов различного профиля.

Теги: астрводоканал, аварии, канализационные сети, засоры, коммунальная инфраструктура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

