11 Ноября 2025
Образование Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

3,5 млн рублей направлено на обновление книжного фонда астраханских библиотек

В 2025 году в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы РФ «Развитие культуры» библиотеки Астраханской области обновили свои фонды на 9 тысяч книг. В следующем году на эти цели выделят еще 4,2 млн рублей.

"Особое внимание уделено приобретению художественной, классической отечественной и мировой литературы, изданий разных народов нашей страны, книг об истории и патриотизме, энциклопедий и детских произведений. Кроме того, в регионе модернизировано семь библиотек, в планах – ещё 12. В каждой проведен ремонт, закуплено новое оборудование, мебель и современная техника", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Так, например, в Красноярской библиотеке установлена система виртуальной реальности, которая позволяет ребятам погружаться в различные образовательные программы и проекты, проекционный экран, а для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специально автоматизированное рабочее место.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Всего в проекте участвуют более 200 астраханских библиотек, в том числе областная детская. В этом году учреждение получило более 500 книг. Всего с 2021 года здесь обновили свыше 3,5 тысячи произведений.

«Наш ассортимент не уступает книжному магазину. Главное преимущество — малыши могут с родителями бесплатно взять эти книги домой или почитать их в зале. Большой популярностью у детей пользуются сказки народов России», — рассказала директор Областной детской библиотеки Екатерина Пустохайлова.

Теги: библиотеки, книги, игорь бабушкин, развитие культуры, фонды


