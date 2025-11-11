Екатеринбург снова встретит Новый год без городского салюта

В Екатеринбурге снова отменили новогодний салют. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента культуры Илья Марков.

По его словам, на этот Новый год город будет придерживаться той же идеи, как и предыдущие три - не использовать в праздник пиротехнические изделия. Взамен горожане сами могут запускать фейерверки.

Напомним, что еще в 2023 году глава уральской столицы Алексей Орлов заявил, что отмена новогоднего салюта - исключительно его позиция, но после отметил, что на это есть рекомендации и от федеральных органов власти.