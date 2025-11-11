Генпрокуратура потребовала для экс-мэра Стамбула до 2352 лет тюрьмы

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра города Экрема Имамоглу.

Обвинение требует для него от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений. Имамоглу проходит по делу как основной фигурант и "основатель и лидер преступной организации", сообщает газета Hürriyet.

Ущерб, нанесенный фигурантами государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд). О этом заявил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, пишет ТАСС.

В июле экс-мэра Стамбула приговорили к 1 году 8 месяцам колонии из-за высказываний в адрес прокурора города. Экрема Имамоглу признали виновным в публичном оскорбление должностного лица при исполнении, а также в подстрекательстве к нападению на прокурора.

В 2023 году Имамоглу был в числе потенциальных конкурентов Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции – его собиралась выдвинуть оппозиционная Республиканская народная партия. В 2025 году мэра задержали по подозрению в коррупции и отстранили от должности.