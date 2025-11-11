Суд заставил Мингосимущество убрать несанкционированную свалку в Шарташском лесопарке

Суд удовлетворил иск Свердловской природоохранной прокуратуры и поручил региональному министерству по управлению государственным имуществом ликвидировать несанкционированную свалку в Шарташском лесопарке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация о складировании отходов в районе ООПТ "Шарташский лесной парк". По приезде на место представители прокуратуры увидели территорию, захламленную строительными и крупногабаритными отходами, полиэтиленовой тарой и иными отходами. После этого было установлено, что на этот участок собственность не разграничена, в связи с чем ответственность за него возлагается на областное мингосимущество.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на министерство обязанности очистить от захламления земельный участок и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд Екатеринбурга требования удовлетворил в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле у природоохранного прокурора.