Юрий Моисеев принял участие в заседании Консультативного совета председателей представительных органов муниципалитетов Калужской области

Юрий Моисеев принял участие в заседании Консультативного совета председателей представительных органов муниципальных образований Калужской области.

В работе совета участвовали заместитель губернатора Карина Башкатова, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев и руководители представительных органов муниципалитетов. Был решен ряд организационных вопросов, председателем совета был избран Геннадий Новосельцев, его заместителем – Надежда Бадеева.

«Обсудили исполнение наказов избирателей и формирование Народной программы на 2025-2030 годы. Из порядка 3 тысяч наказов, полученных в 2020 – 2025 голах, выполнено около 90%. Проводится работа по систематизации наказов, полученных в ходе избирательной компании 2025 года. Все они будут обобщены в единую Народную программу и опубликованы на сайте er40.ru, а также переданы в муниципалитеты для анализа, определения перспектив и сроков их исполнения», – отметил председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.