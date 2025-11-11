Промышленный объект поврежден в Оренбургской области в результате атаки БПЛА

Промышленный объект поврежден в Оренбургской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

По его словам, данных о пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атак беспилотников, работают системы ПВО. План "Ковер" введен в Орске - аэропорт города не принимает и не отправляет воздушные суда.