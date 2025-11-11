Свердловчанка годами выманивала у бывшего деньги на мнимого ребенка: приговор суда

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о мошенничестве с мнимым ребенком. Аферистку отправили на исправительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, жительница Серова по имени Анастасия состояла в близких отношениях с Андреем, но в 2018 году пара рассталась. Однако вскоре Анастасия написала бывшему, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах. Уралец поверил и некоторое время переводил ей различные суммы.

Семь лет спустя, в 2025 году, Анастасия вновь сообщила Андрею об "их общем сыне-школьнике", который якобы находится в детдоме из-за ее финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила от мужчины еще 50 тысяч рублей. Тот даже приехал в Серов и попытался добиться встречи с "сыном", но безуспешно.

Уже потом Андрей узнал от знакомых, что никакого ребенка у его бывшей на самом деле не было. "Отец" обратился в полицию, и на "мать" возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Серовский районный суд признал Анастасию виновной, ей назначен год исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Также удовлетворен гражданский иск Андрея на сумму 11 тысяч рублей. Как отметили в суде, остальную сумму свердловчанка компенсировала еще в ходе рассмотрения дела.