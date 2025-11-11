Во всех муниципалитетах Астраханской области стартовал отопительный сезон

Накануне заседание областного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Астраханской области к отопительному периоду 2025-2026 года провел заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов.

Основным вопросом повестки стало прохождении отопительного периода на территории региона. На сегодняшний день 100% готовности зафиксировано по всем муниципальным образованиям Астраханской области.

Централизованное теплоснабжение обеспечивается для потребителей в 18 муниципалитетах силами 28 теплосетевых организаций. В рамках подготовки комиссиями на местах были проведены проверки, по итогам которых было выдано более полутора тысяч предписаний. На данный момент все выявленные замечания устранены. Большинство муниципальных образований получили акты готовности, остальные планируют сделать это в установленный срок – до 15 ноября.

Глава Наримановского района Дмитрий Курьянов в своем докладе отметил, что ключевые объекты района функционируют стабильно, а параметры работы котельной и сетей соответствуют норме. Он отметил, что работа по устранению оставшихся замечаний ведется в плановом режиме и будет завершена в срок.

Заместитель председателя правительства Михаил Богомолов поручил всем ответственным лицам держать на постоянном контроле бесперебойность подачи тепла и техническое состояние коммунальной инфраструктуры, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы.