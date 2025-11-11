В Югре отчима, который избил ребенка и заставлял его курить, будут судить

В Нижневартовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Новоаганска. Мужчина обвиняется в систематическом избиении восьмилетнего ребенка и других преступлениях против несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по ХМАО.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года после публикации в интернете видео об избиении мужчиной ребенка своей сожительницы из-за вейпа. Расследование показало, что обвиняемый систематически избивал ребенка. Также в ходе следствия была установлена причастность мужчины к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних. Фигурант частично признал свою вину.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей по решению суда. Собранные по уголовному делу доказательства признаны достаточными, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До возбуждения уголовного дела подозреваемый работал методистом в ДК "Геолог".