На Солнце произошла самая крупная за год вспышка

Максимум был достигнут в 13.04 по московскому времени. По потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года, по энергии – в 10-20 раз.

Более сильный взрыв на Солнце был 3 октября 2024 г., но произошёл тогда на краю Солнца и не привёл ни к каким последствиям на Земле. В данном случае взрыв наблюдался в зоне воздействия на Землю, говорится в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.