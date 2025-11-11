В ямальском селе мужчина избил подростка и потребовал у него 100 тысяч рублей

В Ямальском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у несовершеннолетнего. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел в селе Панаевск. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанес несовершеннолетнему множественные удары по голове и потребовал передать ему 100 тысяч рублей. Также фигурант угрожал подростку убийством в случае невыполнения требований.

О произошедшем в правоохранительные органы своевременно сообщил законный представитель потерпевшего, благодаря чему денежные средства злоумышленнику переданы не были.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу о вымогательстве с применением насилия.