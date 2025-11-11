В Подмосковье при сносе обрушилась башня-опора горнолыжного центра "Снежком"

В подмосковном Красногорске при демонтаже конструкций горнолыжного центра "Снежком" произошло обрушение. Кусок башни-опоры упал на площадку со строительным мусором, который от удара разлетелся на десятки метров. Рядом со сносимым объектом находится парковка и оживленная трасса – грунт и обломки полетели прямо на них.

По предварительным данным, как минимум один человек пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Также сообщается о десятках поврежденных автомобилей на парковке и дороге.

Комплекс "Снежком", объявленный банкротом в 2021-м году, сначала планировали реконструировать, но в 2023-м передумали и начали снос.