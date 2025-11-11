В Екатеринбурге будут пресекать ночной "теракт" в ККТ "Космос"

В Екатеринбурге пройдет ночное антитеррористическое учение. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

По данным канала, учение состоится в ночь со вторника на среду (12 ноября с 00:00 до 7:00) на базе киноконцертного театра "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб отработают действия по пресечению условного "теракта", а также ликвидации и минимизации его последствий.

На период учения будут введены временные ограничения движения в районе улиц Первомайская, Карла Либкнехта, Николая Никонова и береговой линии городского пруда. Силовики просят жителей и гостей Екатеринбурга с пониманием и ответственностью отнестись к мероприятиям, четко следовать указаниям правоохранителей.

Напомним, в августе в другом уральском городе – Полевском – проходило трехдневное учение по борьбе с "террористами".