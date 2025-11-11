Метеорит, пролетевший над Москвой в октябре, пробил крышу дома в Новгородской области

Ученые нашли обломки метеорита, пролетевшего над Москвой и центральными регионами России 27 октября. Оказалось, что он пробил крышу частного дома в одном из населенных пунктов Новгородской области, передает РИА Новости.

В Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) сообщили подробности о находке: "Мы это сделали: метеорит найден! Да, это был метеорит. Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролёта яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-ого октября 2025 года! Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей Истории Мироздания (г.Дедовск, Московская область) и Уральский Федеральный Университет (г.Екатеринбург)".

"Предварительные исследования, проведённые в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит скорее всего относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Исследования и поиски продолжаются", - рассказали ученые.

Также они интригуют по поводу названия метеорита: "Спойлер: обычно метеориты называют по ближайшему населённому пункту".