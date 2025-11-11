В России у бойцов СВО украли 6 миллионов

Сотрудники МВД пресекли схему кражи у потенциальных участников специальной военной операции 6 млн руб.

В марте – августе злоумышленники подыскивали граждан, готовых направиться в зону проведения СВО. Им обещали за деньги обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

После заключения потерпевшими контракта с Минобороны аферисты обманом получали их банковские карты и присваивали поступившие выплаты. Деньги переводили на подконтрольные участникам группы счета и распределяли между ними.

Общая сумма похищенного превысила 6 млн руб. При этом обманутых направляли служить на линию боевого соприкосновения. Началось расследование, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.