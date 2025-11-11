Россиянка погибла при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

Россиянка погибла в результате ДТП с участием туристического автобуса в Египте. Информацию подтвердило генконсульство РФ в Хургаде, пишет РИА Новости.

Всего в автобусе было 36 пассажиров. Портал Cairo 24 сообщал, что в ДТП погибли россиянка и один египтянин.

Напомним, сегодня утром на трассе Рас-Гареб в Хургаде столкнулись автобус с туристами и тяжелый грузовик. Среди пострадавших — 27 граждан России. Они получают помощь в госпитале города Рас-Гареб.