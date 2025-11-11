"Может потребоваться эвакуация": названы российские города, где зимой могут быть аварии на теплосетях

В Минэнерго России назвали города, в которых есть максимальные риски аварий на инфраструктуре ЖКХ в текущий осенне-зимний сезон. Опасения вызывают Байкальск, Бердск, Улан-Удэ, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Искитим, Самара, Тольятти и "печально известный" Подольск, сообщил заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов на совещании в Совете Федерации, посвященном состоянию ЖКХ в преддверии зимы. "[В этих городах] есть существенные риски безаварийного прохождения отопительного сезона, мягко говоря", - рассказал представитель министерства.

"В Байкальске есть риск эвакуации граждан уже в этот [осенне-зимний] период. ТЭЦ должна была быть выведена из эксплуатации еще в 2021 году, а она вместо этого будет работать до 2029 года", - отметил Попов.

"В Байкальске ситуация накаляется. Есть проблемы с Байкальской ТЭЦ. Там нужна серьезная работа. Есть четкая недоработка муниципальных и региональных властей", - согласился с коллегой из Минэнерго замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

В августе 2025 года власти Байкальска объявили в городе режим ЧС муниципального уровня из-за неготовности ТЭЦ к отопительному сезону. Существующая станция осталась после закрытия Байкальского ЦБК. Сейчас она глубоко убыточна, ее мощности используются только на 40%, при этом сети значительно изношены. Население моногорода Байкальска составляет около 13 тыс. человек.