11 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловскому борцу с коррупцией вынесли приговор за взятку в 30 миллионов

В Екатеринбурге вынесли приговор уже бывшему оперативнику УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области, майору Евгению Мальцеву. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Приготовление к посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере". Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет о взятке в размере 30 млн рублей.

В суде было доказано, что Мальцев действовал в интересах замдиректора "Нартекс" Игоря Фатеева, строительная компания которого занималась возведением школы в Косулино. Во время реализации проекта возникли проблемы с проведением госэкспертизы. Общая стоимость работ превышала 1,4 млрд рублей, однако Мальцев был готов разрешить вопрос за 200 млн., но требовался аванс в 30. После получения, полицейский связался с одним своим коллегой - Андреем Ларионовым, а тот обратился к своему сослуживцу - Сергею Кондрашину, который пообещал "связаться с нужными людьми".

В квартире по ул. Олимпийская набережная в Екатеринбурге взятка в виде наличных была передана, но результаты экспертизы все равно оказались отрицательными. Схема вскрылась, когда замдиректора по безопасности "Нартекс", при котором обсуждалась коррупционная схема, передал записи разговора сотрудникам ФСБ. Вскоре Мальцев был задержан.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Мальцеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций органа представителя власти, на срок 5 лет.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступления, деятельным раскаянием.

Теги: Мальцев, приговор, взятка, коррупция


