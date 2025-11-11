В Нефтеюганске мошенники обманули девятилетнюю школьницу и похитили более 150 тысяч рублей

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала девятилетняя школьница. Неизвестные обманом заставили девочку перевести сбережения семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По информации полиции, ребенок играл в мобильном приложении, когда в мессенджере пришло сообщение от неизвестного о выигрыше 20 тысяч рублей. Злоумышленники убедили девочку, что ее маму могут арестовать, и чтобы избежать этого, нужно следовать их указаниям.

Под влиянием угроз школьница через банковское приложение отца перевела на неизвестные счета все семейные сбережения, а также средства, оформленные в кредит. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.