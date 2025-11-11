В 2026 году на Южном Урале откроют семь модульных библиотек

В 2026 году на Южном Урале будет создано семь модульных библиотек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По данным пресс-службы, новые культурные центры появятся в Нагайбакском и Агаповском округах, Златоусте, Катав-Ивановске, Чебаркуле и Пласте.

Работы проведут в рамках национального проекта "Семья". Средства на преобразования будут выделены из федерального, регионального и местных бюджетов.

Ранее, в 2025 году, после модернизации было открыто шесть библиотек в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Усть-Катаве, поселке Красногорский Еманжелинского округа и Сатке. Уже сейчас в регионе успешно работают 48 современных модульных библиотек.