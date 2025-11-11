Владимирская область участвует в федеральном плане подготовки и празднования 300-летия генералиссимуса Александра Суворова

11 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Владимирская область
Фото: vedom.ru/Наталья Ларина

Владимирская область участвует в федеральном плане подготовки и празднования 300-летия генералиссимуса Александра Суворова

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова, которое прошло в Москве под председательством Министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Напомним, согласно Указу Президента, масштабное празднование юбилея намечено на 2030 год. Разработан план основных мероприятий, которые начиная с этого года организуются в разных регионах страны, связанных с жизнью легендарного полководца, в том числе во Владимирской области.

В военной биографии великого полководца Александра Суворова был период, когда он командовал дивизией, расквартированной во Владимирском наместничестве. В те годы он проявил себя не только как военный, но и как образцовый хозяин в своих имениях, в том числе в селе Ундол (ныне город Лакинск). После его кончины имение унаследовала дочь Наталья – «Суворочка». Краеведы уверены, что именно в Ундоле Суворов написал свою знаменитую книгу «Наука побеждать».

Кроме того, в селе Кистыш под Суздалем находится родовое имение Суворовых, в котором генералиссимус построил каменный храм на месте деревянного, возведенного еще его отцом. В 2020 году в Кистыше был установлен памятник генералиссимусу по национальному проекту «Культура» (с этого года он стал частью нацпроекта «Семья»). А в прошлом году в селе открыли Музей А.В. Суворова.

«Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова» при поддержке областных и местных властей создаёт памятное пространство в Кистыше. Архитектурно-исторический комплекс развивается и уже стал частью межрегионального маршрута «Суворов. Наука побеждать», объединяющего Владимирскую и Ивановскую области. В Собинском округе разработали туристический маршрут «По суворовским местам». Реконструированная недавно лакинская школа названа в честь генералиссимуса. Пять лет подготовки к юбилею великого полководца будут наполнены мероприятиями. Мы передаём молодому поколению чувство гордости за историю России и её вооруженные силы», – отметил Александр Авдеев.

(2025)|Фото: vedom.ru/Наталья Ларина

Во Владимирской области ведётся работа по популяризации наследия Александра Суворова среди молодёжи. Так, ежегодно 24 ноября, в день рождения непобедимого полководца, в регионе проводятся «Суворовские чтения». Основная аудитория конференции – учащиеся образовательных организаций. С сентября 2025 года стартовал проект «Суворовский класс», который вошёл в план мероприятий федерального уровня. Он предусматривает проведение уроков для школьников с посещением музея в селе Кистыш.

(2025)|Фото: vedom.ru/Наталья Ларина

Также в федеральный план Владимирская область подала предложения о проведении ещё нескольких мероприятий. В их числе – профильные летние смены «Суворовец» на базе загородных оздоровительных лагерей; военно-историческая реконструкция, посвящённая одному из сражений русско-турецких войн; межрегиональные краеведческая конференция «А.В.Суворов: жизнь на благо Отечества» и военно-историческая игра для воспитанников кадетских классов и юнармейских отрядов; всероссийская молодёжная научно-практическая конференция «Тяжело в учении – легко в бою»; выпуск юбилейного календаря и литературно-краеведческого издания «Суворов и Владимирский край»; постановка в областном театре кукол спектакля по пьесе Рагима Мусаева «Генералиссимус»; показ документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности А.В.Суворова и тематической программы «Великий полководец» в учреждениях культуры; организация выставки-конкурса «Образ Суворова в лаковой миниатюре» на площадке Мстёрского художественного музея; проведение выставок во Владимире, Муроме и Гороховце, а также тематические активности в государственных и муниципальных библиотеках.

Теги: александр суворов, генералиссимус, оргкомитет, александр авдеев, нацпроект, указ президента


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети