Владимирская область участвует в федеральном плане подготовки и празднования 300-летия генералиссимуса Александра Суворова

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова, которое прошло в Москве под председательством Министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Напомним, согласно Указу Президента, масштабное празднование юбилея намечено на 2030 год. Разработан план основных мероприятий, которые начиная с этого года организуются в разных регионах страны, связанных с жизнью легендарного полководца, в том числе во Владимирской области.

В военной биографии великого полководца Александра Суворова был период, когда он командовал дивизией, расквартированной во Владимирском наместничестве. В те годы он проявил себя не только как военный, но и как образцовый хозяин в своих имениях, в том числе в селе Ундол (ныне город Лакинск). После его кончины имение унаследовала дочь Наталья – «Суворочка». Краеведы уверены, что именно в Ундоле Суворов написал свою знаменитую книгу «Наука побеждать».

Кроме того, в селе Кистыш под Суздалем находится родовое имение Суворовых, в котором генералиссимус построил каменный храм на месте деревянного, возведенного еще его отцом. В 2020 году в Кистыше был установлен памятник генералиссимусу по национальному проекту «Культура» (с этого года он стал частью нацпроекта «Семья»). А в прошлом году в селе открыли Музей А.В. Суворова.

«Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова» при поддержке областных и местных властей создаёт памятное пространство в Кистыше. Архитектурно-исторический комплекс развивается и уже стал частью межрегионального маршрута «Суворов. Наука побеждать», объединяющего Владимирскую и Ивановскую области. В Собинском округе разработали туристический маршрут «По суворовским местам». Реконструированная недавно лакинская школа названа в честь генералиссимуса. Пять лет подготовки к юбилею великого полководца будут наполнены мероприятиями. Мы передаём молодому поколению чувство гордости за историю России и её вооруженные силы», – отметил Александр Авдеев.

Во Владимирской области ведётся работа по популяризации наследия Александра Суворова среди молодёжи. Так, ежегодно 24 ноября, в день рождения непобедимого полководца, в регионе проводятся «Суворовские чтения». Основная аудитория конференции – учащиеся образовательных организаций. С сентября 2025 года стартовал проект «Суворовский класс», который вошёл в план мероприятий федерального уровня. Он предусматривает проведение уроков для школьников с посещением музея в селе Кистыш.

Также в федеральный план Владимирская область подала предложения о проведении ещё нескольких мероприятий. В их числе – профильные летние смены «Суворовец» на базе загородных оздоровительных лагерей; военно-историческая реконструкция, посвящённая одному из сражений русско-турецких войн; межрегиональные краеведческая конференция «А.В.Суворов: жизнь на благо Отечества» и военно-историческая игра для воспитанников кадетских классов и юнармейских отрядов; всероссийская молодёжная научно-практическая конференция «Тяжело в учении – легко в бою»; выпуск юбилейного календаря и литературно-краеведческого издания «Суворов и Владимирский край»; постановка в областном театре кукол спектакля по пьесе Рагима Мусаева «Генералиссимус»; показ документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности А.В.Суворова и тематической программы «Великий полководец» в учреждениях культуры; организация выставки-конкурса «Образ Суворова в лаковой миниатюре» на площадке Мстёрского художественного музея; проведение выставок во Владимире, Муроме и Гороховце, а также тематические активности в государственных и муниципальных библиотеках.