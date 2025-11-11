СОБР "Вогул" поблагодарил Алексея Вихарева за отправленное техоборудование

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Вогул" записали видеообращение депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву. В нем они поблагодарили единоросса за помощь с закупом технического оборудования.

Как написал депутат в своих соцсетях, технику уже передали и сейчас ее используют для обучения бойцов.

"Спецподразделение СОБР "Вогул" крутые ребята, успешно реализовали множество операций по освобождению заложников и задержанию особо опасных преступников. Борются с терроризмом и экстремизмом, участвуют в СВО, проводят мероприятия по предотвращению и пресечению преступлений, оказывают поддержку другим оперативным структурам", - написал Алексей Вихарев.

Ранее депутат вместе с волонтерами своего центра помог с отправкой очередной партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В груз общим весом 7 тонн вошли специальные автомобильные масла, медикаменты, одежда, маскировочные сети, автомобиль УАЗ и мотоцикл "Урал", а также строительный материал — брус, доски, двери, окна — все, что нужно для возведения бани.