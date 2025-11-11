В Пермском крае бывшему главе минздрава предъявили обвинение во взятке в 17,6 миллионов рублей

В Пермском крае следственные органы предъявили обвинение бывшему главному врачу одного из медицинских учреждений в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый получил от руководителя коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка на территории Пермского района общей стоимостью более 17,6 млн рублей. Взамен он обеспечивал беспрепятственное заключение контрактов, приемку медицинских препаратов и изделий, их своевременную оплату, а также оказывал общее покровительство при исполнении договоров.

Медик был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Следователи проводят обыски в жилище фигуранта и помещениях коммерческих организаций, изъяты предметы и документация, имеющие значение для дела. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

В отношении взяткодателя также будет принято процессуальное решение. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в СКР не уточняют имя обвиняемого, однако, по данным "Ъ-Прикамье", речь идет о Вадиме Плотникове. В 2021 году он занимал должность главврача клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. В 2016-2017 годах он был министром здравоохранения региона.