Интернет-торговля в России выросла в январе-сентябре на треть

С января по сентябрь объем онлайн-торговли в России вырос на 32% в годовом выражении и составил 8,2 трлн руб. Основная часть покупок приходится на отечественные платформы и магазины, передает "Прайм" со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

Если брать все розничные продажи в стране, то интернет-торговля занимает долю уже в 18,3% (в прошлом году было 15,4%).

Наибольший прирост в оборотах показали такие категории как продукты питания, цифровые товары, инструменты и ювелирка. (рост более 50%). Продажи мебели через интернет и заказы в интернет-аптеках выросли более чем на 40%.

Самый высокий уровень интернет-продаж зафиксирован ан Чукотке – 38% от всей торговли. В Москве – 24%, минимальные продажи – в Дагестане, Чечне, Севастополе и Крыму – около 10%.