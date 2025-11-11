Александр Могильный введён в Зал хоккейной славы в Торонто

Бывший хоккеист Александр Могильный официально введён в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония состоялась накануне в канадском Торонто.

Могильный не смог присутствовать лично, а выступил с речью, которая транслировалась во время церемонии. Сам Могильный проживает сейчас в Хабаровске.

"Я безмерно благодарен не только за сегодняшние почести, но за всё то хоккейное путешествие, которое привело меня сюда", — сказал Могильный в своей речи.

В конце 80-ых Могильный выступал за ЦСКА и считался одним из лучших хоккеистов СССР. Он стал первым советским хоккеистом, совершившим побег, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Основной причиной побега, по признанию самого хоккеиста, были финансовые условия и желание играть в НХЛ.

"Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?", — так Могильный объяснял причины своего побега. При этом отмечал, что по советским меркам, у него всё было нормально, но ему хотелось большего.

В НХЛ Могильный выступал за "Баффало", "Ванкувер", "Нью‑Джерси" и "Торонто". За 17 сезонов в НХЛ он отыграл в 1104 встречах с учетом плей‑офф и набрал 1118 (512+606) очков. Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, а также обладатель Кубка Стэнли 2000 года.