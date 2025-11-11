Мужчина, зарезавший барана в Тюмени, привлечен к административной ответственности

В Тюмени полицейские установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, он привлечен к административной ответственности.

Забой животного произошел в микрорайоне Тюменский-1 на придомовой территории.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что полицейские привлекли мужчину к административной ответственности. Также проводится проверка по факту наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, то есть жестокое обращение с животным. После установления полных обстоятельств, его действиям будет дана окончательная правовая оценка.