Трамп: США больше не тратят деньги на оружие для Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вооружений Украине больше не ведутся за счет Соединенных Штатов.

"Мы больше не тратим деньги [на оружие для Киева]. Теперь нам платят через НАТО", - цитирует его ТАСС.

14 июля Трамп заявил о достигнутом соглашении между США и странами НАТО, по которому США будут производить оружие, а страны Европы закупать его и отправлять Украине. В августе сообщалось, что Пентагон совместно с НАТО разрабатывает новую систему продажи американского оружия Европе, которое может быть передано Украине.