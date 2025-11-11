Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Саратовской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Подробностей он не привел, добавив лишь, что на месте работают все экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских БПЛА, 8 из них– над Саратовской областью.

Shot пишет, что серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс минувшей ночью. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту города.