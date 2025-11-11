На Украине собрались сформировать "правительство национального спасения"

На Украине фракция партии "Европейская солидарность" (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства.

Заявление прозвучало на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии "Квартал 95" и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. В сообщении партия призвала всех коллег в парламенте, "которые осознают угрозы для государства", подписаться под отставкой правительства.

Целью такого шага названо "формирование правительства национального спасения", пишет РБК.