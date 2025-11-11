Стало известно о снижении доли автобрендов из КНР на рынке РФ

Российский автомобильный рынок демонстрирует смену тренда.

После нескольких лет стремительного роста доля китайских автопроизводителей впервые за пять лет показала снижение. По итогам десяти месяцев текущего года на автомобили из КНР пришлось 54% продаж новых легковых машин, что на 27% ниже показателей аналогичного периода 2024 года.

Среди китайских марок, входящих в топ-10 самых популярных в России, положительную динамику сохранила только Haval, увеличившая долю с 12% до 12,8%. Остальные бренды показали снижение: Geely потеряла 2,5% рынка, Changan - 1,72%, Chery - 1,17%, а Omoda - 0,8%.

Общий рынок новых автомобилей в России за отчетный период сократился на 19,9%, что указывает на то, что снижение продаж китайских машин происходит более высокими темпами, чем общее падение рынка, сообщают "Известия".

Напомним, в первую неделю октября авторынок резко пошел вверх по всем сегментам. Однако, эксперты называют это "новым краткосрочным трендом".