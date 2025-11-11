Россияне купили максимальный объем валюты за два года

В октябре текущего года российские физические лица установили рекорд по объему покупки иностранной валюты с декабря 2023 года.

Они приобрели валютных активов на 158,6 млрд руб. Согласно обзору Банка России, этот показатель продемонстрировал рост в 1,8 раза по сравнению с сентябрем. С начала года совокупный объем валютных приобретений населением достиг 918 млрд руб., что несколько ниже показателя за аналогичный период прошлого года (1062 млрд руб.). При этом корпоративный сектор (без учета банков) также увеличил валютные покупки с 2,8 до 3 трлн руб.

Особенностью октября стал резкий всплеск спроса на валютные депозиты. Если в среднем за январь-сентябрь ежемесячный объем новых вложений составлял 20 млрд руб., то в октябре этот показатель превысил 234 млрд руб., показав более чем 11-кратный рост.

Одновременно отмечается восстановление притока средств на рублевые депозиты до 722 млрд руб. после снижения в августе-сентябре, при этом интерес населения к инструментам фондового рынка ослаб, сообщает Forbes.