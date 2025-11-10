Россия пока не приняла решения о начале ядерных испытаний

Россия пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Дипломат подчеркнул, что Россия полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он выразил серьезную озабоченность в связи с публикацией президента США от 29 октября в соцсетях и последующими противоречивыми заявлениями американских представителей о подготовке к ядерным испытаниям.

"Прозвучали совершенно неприемлемые и ничем не подкрепленные утверждения о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания. Это ложные обвинения", — заявил Ульянов. Он отметил, что возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения и международной безопасности.

"Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято", - заявил он.

По словам дипломата, позиция США остается невнятной, а разъяснений так и не было представлено. При этом Ульянов напомнил, что президент России Владимир Путин на совещании Совбеза 5 ноября четко изложил позицию страны: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ. Планов отойти от этих обязательств у нас нет".

Вместе с тем дипломат подтвердил, что Путин поручил профильным ведомствам проанализировать информацию и внести предложения о возможной подготовке к испытаниям — в соответствии с заявлением 2023 года о готовности к адекватным ответным действиям в случае проведения испытаний другими странами.

На заседании 10 ноября американская делегация вновь не прояснила свою позицию, сосредоточившись на технических вопросах и бездоказательных обвинениях в адрес России. Ульянов охарактеризовал эту позицию как "нехорошую и довольно странную".

Российская сторона ожидает от США четких и подробных пояснений относительно планов по возобновлению ядерных испытаний, подчеркнул постпред.