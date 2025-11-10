Обвиняемый во взрыве газа в многоквартирном доме в Тульской области арестован

Обвиняемый во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области арестован до 8 января 2026 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркино, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ночью 8 ноября 2025 года 37-летний мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина в Куркино, самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его жилье скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв газа, который привел к обрушению первого подъезда.

Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).