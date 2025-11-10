Следователи завели уголовное дело в отношении еще одного украинского военного за нападение на Курскую область

В отношении еще одного украинского военнослужащего, совершившего террористический акт в Курской области, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225 штурмового батальона вооруженных формирований Украины Николая Чебана, совершившего террористический акт в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствием установлено, что в мае 2025 года Чебан, вооруженный автоматом АК-74 и 6 гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации в Глушковском районе Курской области.

Прибыв на огневые позиции вблизи хутора Заря, Чебан совместно с сослуживцами приступил с применением стрелкового оружия к блокированию указанного населенного пункта и отражению попыток наступления российских военнослужащих. 9 июня 2025 года военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации начали штурм позиции, на которой располагался Чебан, он сдался в плен.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных Чебаном преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.

В целях реализации принципа неотвратимости наказания украинских военнослужащих военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Чебана, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.