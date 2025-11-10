10 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область стала серебряным призёром конкурса Минтруда России

Стали известны итоги IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения, который с 2025 года проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Служба занятости населения Владимирской области стала серебряным призером этого престижного конкурса сразу в двух номинациях. Эти победы достигнуты в серьезной конкуренции. 

Всего на федеральный этап конкурса поступило 187 заявок из 66 субъектов РФ. Оргкомитет провёл всестороннюю оценку, включавшую анализ документации, серию контрольных звонков, проверку офисов, материалов в социальных сетях. Финал предусматривал оценку ключевых показателей эффективности, работу тайных посетителей и другие форматы объективной проверки качества услуг.

И в категории «Лучший кадровый центр второго уровня» серебро завоевал Кольчугинский филиал. Экспертное жюри высоко оценило соответствие его работы требованиям бренда «Работа России», ориентацию на потребности граждан и высокую результативность – уровень трудоустройства здесь достигает 75%, что выше среднего показателя по региону.

рынок труда, служба занятости, кадровый центр, трудоустройство, кадры(2023)|Фото: avo.ru

Вторую серебряную награду владимирская команда получила в новой номинации – «Лучшая функциональная команда кадрового центра «Работа России» в категории «Лучшая команда по управлению клиентским опытом».

«Наш успех подтверждает эффективность выбранного курса на развитие службы занятости. Такие профессиональные соревнования стали значимой площадкой для обмена передовым опытом. Они помогают находить настоящих лидеров, которые своим ежедневным трудом создают современную, доступную и результативную систему поддержки граждан. Полученное признание даёт нам новый импульс для внедрения инновационных решений и развития клиентоцентричного подхода в работе», – подчеркнул министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

(2025)|Фото: avo.ru

Напомним, организатор – Министерство труда и соцзащиты РФ. В состав жюри входят представители Государственной Думы, профильных научных и образовательных учреждений, ассоциаций, агентств, некоммерческих объединений профессионалов рынка труда. Служба занятости населения Владимирской области традиционно входит в число финалистов и занимает призовые места, подтверждая стандарт своей работы.

