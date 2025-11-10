Директора департамента Минпромторга арестовали на два месяца по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал директора департамента энергетического машиностроения Минпромторга России Михаила Кузнеуова. Он стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Детали дела не раскрываются.

В разное время Кузнецов работал в Минэнерго, "Русском угле", "Лукойле", "Газпром нефти".

Департамент, возглавляемый задержанным, занимается промышленной политикой государства в нефтегазовом, экологическом и энергетическом машиностроении.