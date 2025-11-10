Оренбургский ресторан судят за рекламу с хинкали вместо куполов храма

В Оренбурге суд рассмотрит дело об оскорблении чувств верующих. Признаки оскорбления верующие обнаружили в рекламе местного грузинского ресторана. На ней хинкали были изображены вместо куполов православного храма, передает РИА Новости со ссылкой на суд.

"В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию. По результатам рассмотрения жалобы был составлен административный материал в отношении управляющего рестораном, собраны доказательства, опрошены свидетели", - сообщили в суде.